Besni'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı — Merkez 10 cm, Kırsal 15-20 cm

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde etkili kar yağışı birçok sürücüyü yolda zor durumda bıraktı; merkezde 10 cm, kırsalda 15-20 cm kar ölçüldü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:16
Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle birçok araç sürücüsü yolda zor anlar yaşadı; kimi sürücü yolda kalırken, kimi sürücü araçlarının kontrolünü güçlükle sağladı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaşırken, kırsal bölgelerde 15-20 santimi buldu.

Kar yağışının devam ettiği bölgede yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

