Besni'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı — Merkez 10 cm, Kırsal 15-20 cm
Sabah saatlerinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi
Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle birçok araç sürücüsü yolda zor anlar yaşadı; kimi sürücü yolda kalırken, kimi sürücü araçlarının kontrolünü güçlükle sağladı.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaşırken, kırsal bölgelerde 15-20 santimi buldu.
Kar yağışının devam ettiği bölgede yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
