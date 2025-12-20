DOLAR
Besni'de Trafik Kazası: 60 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Adıyaman Besni'de 6 Aralık'ta otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Gülizar Bilgiler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:26
Kaza ve ilk müdahale

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 6 Aralık’ta meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Bilgiler'e, sürücüsü Süleyman Y. olan 02 ACD 826 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gülizar Bilgiler, önce ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi süreci ve yaşamını yitirişi

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Bilgiler, yaklaşık 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Cenaze ve soruşturma

Bilgiler’in cenazesi, Besni Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

