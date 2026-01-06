Beykoz'da Kamyon Dükkana Daldı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaza 15.00 sıralarında Mirşah Hamam Sokak'ta gerçekleşti

İstanbul Beykoz'da, kontrolden çıktığı belirtilen bir kamyonetin zemin kattaki bir dükkana girmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Emet Tüfenk (27) yönetimindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin zemin katındaki dükkana daldı.

Kazanın etkisiyle kamyonet, park halindeki 34 BLJ 774 plakalı Volkswagen marka otomobile de çarptı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, kamyon sürücüsü Emet Tüfenk ile caddede yaya olarak bulunan Wiebe Wermer (28)'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bulunan İtalyan uyruklu Illaria Carroza (27) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nedeni ve kaza anına ilişkin detaylar soruşturmanın ardından netleşecek.

