Beykoz'da metruk binada yangın: İtfaiye buzlanma nedeniyle 70 metre uzaklıktan müdahale etti

İstanbul'un Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesi Harmantepe Sokak'ta bulunan tek katlı bir metruk binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede binayı sardı.

Yangına müdahale ve zorlu koşullar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bölgede etkili olan yoğun buzlanma nedeniyle yangın noktasına doğrudan yaklaşmakta güçlük yaşadı. Ekipler araçlarını yaklaşık 70 metre uzaklıkta konuşlandırmak zorunda kaldı ve hortumları uzatarak yangına mesafeden müdahale etti.

Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak metruk bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

