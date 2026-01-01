DOLAR
Beykoz'da metruk binada yangın: İtfaiye buzlanma nedeniyle 70 metre uzaklıktan müdahale etti

Beykoz İncirköy'de tek katlı metruk binada çıkan yangına itfaiye, yoğun buzlanma nedeniyle araçları 70 metre uzağa konuşlandırıp hortum uzatarak müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:55
İstanbul'un Beykoz ilçesi İncirköy Mahallesi Harmantepe Sokak'ta bulunan tek katlı bir metruk binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede binayı sardı.

Yangına müdahale ve zorlu koşullar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bölgede etkili olan yoğun buzlanma nedeniyle yangın noktasına doğrudan yaklaşmakta güçlük yaşadı. Ekipler araçlarını yaklaşık 70 metre uzaklıkta konuşlandırmak zorunda kaldı ve hortumları uzatarak yangına mesafeden müdahale etti.

Zorlu hava ve yol şartlarına rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Hasar ve soruşturma

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak metruk bina kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

