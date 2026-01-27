Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda servis minibüsünün çarptığı S.E. adlı kadın hayatını kaybetti; sürücü karakola götürüldü, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 21:09
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:31
Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir servis minibüsünün çarptığı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.E. adlı kadına, seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı servis minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yerinde İnceleme ve İşlemler

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

BEYLİKDÜZÜ E-5 KARAYOLU’NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI. KAZADA...

BEYLİKDÜZÜ E-5 KARAYOLU’NDA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI. KAZADA KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
2
Pezeşkiyan ile Veliaht Prens Selman Telefonda Görüştü: Bölgesel İstikrar Mesajı
3
Yozgat'ta firari İ.A yakalandı: 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis
4
İstanbul'da Masaj Salonlarına Fuhuş ve Geniş Kumar Operasyonu
5
Antakya'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
6
Kayseri eski Genel Sekreteri M.A. yeniden hakim karşısında
7
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları