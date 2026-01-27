Beylikdüzü E-5'te Minibüsün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada bir servis minibüsünün çarptığı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, akşam saatlerinde Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.E. adlı kadına, seyir halindeki 34 LCS 976 plakalı servis minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde S.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yerinde İnceleme ve İşlemler

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

