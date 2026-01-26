Filipinler'de Belediye Başkanı Ampatuan'a Roketatarlı Saldırı

Maguindanao del Sur'da makam aracı hedef alındı

Filipinler’in Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Ampatuan’ın makam aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu Ampatuan yara almadan kurtuldu; ancak iki koruması yaralandı ve hastanede tedavi görüyor.

Olay, sabah saatlerinde—yaklaşık 06.30—Barangay Poblacion’da meydana geldi. Başkanın icra asistanı Anwar Kuit Emblawa saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Belediye başkanı güvende" ifadelerini kullandı.

Polis ve Ordu ortak operasyonunda pusu düzenlediği iddia edilen 3 kişi öldürüldü, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelilerin olay yerine beyaz bir minibüs ile geldiklerini ve araçta yüksek kapasiteli ateşli silahlar bulunduğunu bildirdi.

Akmad Ampatuan, son 5 yıl içinde kendisine yönelik iki suikast girişiminden daha sağ kurtulmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

