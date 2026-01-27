İzmir Ödemiş'te Avukat Taylan Hallıoğlu Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde avukat Taylan Hallıoğlu (38), Ödemiş-Beydağ karayolunda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 22:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 22:20
Ödemiş-Beydağ karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ödemiş-Beydağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ödemiş istikametinden Beydağ yönüne seyir halinde olan B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Avukat Taylan Hallıoğlu (38)'na çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Hallıoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede acil müdahaleye alınan avukat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

