Samsun'da Çıplak Dolaşan 50'li Yaşlardaki A.M. Gözaltına Alındı

Samsun İlkadım'da çırılçıplak caddede dolaşan 50'li yaşlardaki A.M., sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle üzerine pantolon giydirilip gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 22:21
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 22:24
Samsun'da Çıplak Dolaşan 50'li Yaşlardaki A.M. Gözaltına Alındı

Samsun'da çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çırılçıplak şekilde caddede dolaşan 50'li yaşlarda bir erkek, çevreye rahatsızlık verdi. Polis müdahalesiyle kontrol altına alınan şahıs üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Olay, bugün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. adlı şahıs, çırılçıplak şekilde caddede dolaşmaya başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti.

Vatandaş Tepkisi ve Gözaltı

Çevrede bulunan vatandaşlar, evlerinden ve sokaktan duruma tepki gösterdi. Ekipler tarafından üzerine pantolon giydirilen A.M., ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

