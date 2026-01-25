Samsun'da Çıplak Dolaşan 50'li Yaşlardaki A.M. Gözaltına Alındı

Samsun'da çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı
SAMSUN (İHA) – Samsun'da çırılçıplak şekilde caddede dolaşan 50'li yaşlarda bir erkek, çevreye rahatsızlık verdi. Polis müdahalesiyle kontrol altına alınan şahıs üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.
Olayın Detayları
Olay, bugün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. adlı şahıs, çırılçıplak şekilde caddede dolaşmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti.
Vatandaş Tepkisi ve Gözaltı
Çevrede bulunan vatandaşlar, evlerinden ve sokaktan duruma tepki gösterdi. Ekipler tarafından üzerine pantolon giydirilen A.M., ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SAMSUN'DA ÇIRILÇIPLAK ŞEKİLDE CADDEDE DOLAŞAN 50'Lİ YAŞLARDA BİR ERKEK ŞAHIS, ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİ. POLİS TARAFINDAN ENGELLENMEYE ÇALIŞAN ŞAHIS, ÜZERİNE PANTOLON GİYDİRİLDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINDI.