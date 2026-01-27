Datça'da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtarıldı
Ahmet U., 1 saatlik arama sonrası sağ bulundu
Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet U. aracıyla bölgedeki arazisine giderken havanın kötüleşmesi üzerine geri dönmek istedi. Aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçmeye çalıştığı sırada aracı sele kapıldı.
Sürüklenmeye başlayan Ahmet U., aracından çıkmayı başararak ilk fırsatta yeğeni ve eşini arayıp yardım istedi. Yeğeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede aracı buldu; sürücünün araçta olmaması üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 1 saatlik arama sonucu Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş halde sağ olarak bulundu. İlk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen Ahmet U., hipotermi riski nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
