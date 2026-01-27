Datça'da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtarıldı

Datça'da sele kapılan Ahmet U., aracından çıkıp bir çalıya tutunarak yaklaşık 1 saat sonra bulundu ve hipotermi riskiyle hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 22:10
Datça'da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtarıldı

Datça'da Sele Kapılan Sürücü Çalıya Tutunarak Kurtarıldı

Ahmet U., 1 saatlik arama sonrası sağ bulundu

Datça'nın Karaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ahmet U. aracıyla bölgedeki arazisine giderken havanın kötüleşmesi üzerine geri dönmek istedi. Aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçmeye çalıştığı sırada aracı sele kapıldı.

Sürüklenmeye başlayan Ahmet U., aracından çıkmayı başararak ilk fırsatta yeğeni ve eşini arayıp yardım istedi. Yeğeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede aracı buldu; sürücünün araçta olmaması üzerine arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 1 saatlik arama sonucu Ahmet U., dere kenarında bir çalıya tutunmuş halde sağ olarak bulundu. İlk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen Ahmet U., hipotermi riski nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE ARACIYLA TAŞAN DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI ESNADA SELE KAPILAN VE...

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE ARACIYLA TAŞAN DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI ESNADA SELE KAPILAN VE ARACINDAN ÇIKMAYI BAŞARARAK BİR ÇALIYA TUTUNAN ADAM, BİR SAATLİK ARAMANIN SONUNDA SAĞ OLARAK BULUNDU.

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE ARACIYLA TAŞAN DEREDEN GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI ESNADA SELE KAPILAN VE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
NASA WB-57 Araştırma Uçağı Hosuton'da Gövde Üzerine İndi
2
Arnavutköy’de Araçta Ölü Bulunan Kişinin Cinayeti: Kaçış Hazırlığındaki Arkadaşı Tutuklandı
3
Kocaeli’de 2,85 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı
4
Aksaray Adliyesi Önünde Arazi Cinayeti Kararı Sonrası Kavga: 4 Yaralı, 12 Gözaltı
5
İstanbul'da Özbekistan uyruklu kadın cinayeti: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Adıyaman'da iş makinesi ile duvar arasında kalan işçi hayatını kaybetti
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Müstakil Ev Yangını — Ev Kül Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları