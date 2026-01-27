Marmaris'te Sağanak: Yollar Dereye Döndü, Evleri Su Bastı

Marmaris'te sağanak yağış yolları dereye çevirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle İçmeler ve Turunç mahallelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Birçok noktada dere taşkınları yaşanırken, yoğun yağış sebebiyle bazı evleri su bastı. Turunç Mahallesi ile Bayır Mahallesi arasında kalan yol, yağışla birlikte dağlardan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle trafikte kapanma yaşadı.

İçmeler Mahallesi'ndeki altyapı çalışmalarının sürdüğü yollarda da göçükler meydana geldi.

Belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor

Yaşanan su baskınlarının ardından kısa sürede bölgeye intikal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kepçeler ile yağış sebebiyle tıkanan yolları açma ve müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

