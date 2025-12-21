Beylikdüzü'nde Çocuk Parkı Alev Alev Yandı

Marmara Mahallesi'ndeki parkta akşam saatlerinde yangın çıktı

Beylikdüzü Marmara Mahallesi sınırlarındaki bir çocuk oyun parkında, akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin ateş yakması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler parkı sardı ve çevrede panik yaşandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, parktaki plastik taban nedeniyle yoğun duman oluşmasına rağmen müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın anında parkta kimsenin olmaması, büyük bir felaketin önüne geçti. Olayla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı ve soruşturma sürüyor.

