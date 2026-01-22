Beylikdüzü'nde iş yeri kurşunlama: 3 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde 14 Ocak'ta iş yerine yapılan kurşunlama sonrası 17 Ocak'ta 3 şüpheli yakalandı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 20:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 20:50
Olay anı güvenlik kamerasında

İstanbul Beylikdüzü'nde bir iş yerine yönelik silahlı saldırının failleri yakalandı. 14 Ocak tarihinde gerçekleşen kurşunlama olayı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 17 Ocak tarihinde tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte ele geçirilenler arasında 3 adet ruhsatsız silah bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, bir şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan, saldırının iş yerini hedef aldığı ve şüphelilerin olay anının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı belirtildi.

