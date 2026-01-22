Samsun'da Kaynar Suyla Benzin Teması Patlama: 2 Yaralı

İlkadım Yeşiltepe Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaynar suya benzin dökülmesi patlamaya yol açtı; 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:24
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:24
Olayın Detayları

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde kaynar suya benzin dökülmesi sonucunda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre evde bulunan iki kişinin kaynar suyun içine benzin döktüğü ve bu temasın ardından patlamanın yaşandığı belirtildi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

