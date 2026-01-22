Samsun'da Kaynar Suyla Benzin Teması Patlama: 2 Yaralı

Olayın Detayları

Samsun’un İlkadım ilçesinde, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde kaynar suya benzin dökülmesi sonucunda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre evde bulunan iki kişinin kaynar suyun içine benzin döktüğü ve bu temasın ardından patlamanın yaşandığı belirtildi. Patlamada 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE TEK KATLI BİR EVDE KAYNAR SUYA BENZİN DÖKÜLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI.