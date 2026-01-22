Osmaniye Düziçi’de Şiddetli Rüzgar Sundurma Çatısını Söküp Tehlike Yarattı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde şiddetli rüzgar iş yerinin sundurma çatısını söktü; belediye ekipleri çatıyı kontrollü yıkarak tehlikeyi giderdi. Yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 22:39
Osmaniye Düziçi’de Şiddetli Rüzgar Sundurma Çatısını Söküp Tehlike Yarattı

Osmaniye Düziçi’de Sundurma Çatısı Rüzgârla Söküldü

Olayın Detayları

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Merkez Mahallesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar ve yağmur sonucu bir iş yerinin önündeki sundurma çatısı yerinden koptu.

Kopan çatı parçalarının çevreye savrulması bölgedeki vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Gelen ihbar üzerine belediye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldıktan sonra tehlike oluşturan çatı parçalarını kontrollü şekilde yıktı ve bölgeyi güvenli hale getirdi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

