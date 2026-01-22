TAG Otoyolu Gaziantep Kesiminde Kar Esareti: Çok Sayıda Araç Mahsur Kaldı

TAG Otoyolu Gaziantep Kesiminde Kar Esareti

Gaziantep’te öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Gaziantep-Adana istikametinde trafik akışını tamamen durdurdu.

Otoyolda süren çalışmalara rağmen çok sayıda araç saatlerdir mahsur kaldı. Kent genelinde kar örtüsü ulaşımı olumsuz etkilerken, trafik ve yol koşullarında ciddi aksamalara neden oldu.

Etkilenen güzergahlar ve uçuşlar

Gaziantep Havalimanından planlanan uçuşlar, 23 Ocak saat 14.00’a kadar ertelendi.

Gaziantep-Şanlıurfa, Gaziantep-Kilis, Gaziantep-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Adıyaman karayollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya çalışılıyor. Bölgede yollarda çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldiği öğrenildi.

Yol açma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yolları açma ve trafik akışını tekrar sağlama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

