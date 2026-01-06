Sinop Gerze'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ağır Yaralı

Sinop’un Gerze ilçesindeki motosiklet tamirhanesinde çıkan benzinden kaynaklı yangında dükkan küle döndü; iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:52
Olayın ayrıntıları

Sinop’un Gerze ilçesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde, yere dökülen benzinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelerek dükkan küle döndü.

Olayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralının durumu

Yangın sırasında iş yeri sahibinin vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluştu. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Samsun Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

