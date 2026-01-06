Sinop Gerze'de motosiklet tamirhanesinde yangın: 1 ağır yaralı
Olayın ayrıntıları
Sinop’un Gerze ilçesi İskele Caddesi üzerinde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde, yere dökülen benzinden kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelerek dükkan küle döndü.
Olayı duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralının durumu
Yangın sırasında iş yeri sahibinin vücudunun çeşitli bölgelerinde SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE MOTOSİKLET TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA DÜKKAN KÜLE DÖNDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI.
SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE MOTOSİKLET TAMİRHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA DÜKKAN KÜLE DÖNDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI.