Beylikdüzü'nde Yıkımda Bina Kısmen Çöktü: Çocuklar Son Anda Kurtuldu
Gürpınar Mahallesi'nde panik anları
Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı bina'nın yıkımına başlandı. Yıkım esnasında bina aniden kısmen çöktü ve çevrede büyük panik yaşandı.
Yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar ve vatandaşlar koşarak enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
