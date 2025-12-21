DOLAR
Beylikdüzü'nde Yıkımda Bina Kısmen Çöktü: Çocuklar Son Anda Kurtuldu

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 10 katlı bina kısmen çöktü; çevrede izleyen çocuklar enkazdan son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:25
Beylikdüzü'nde Yıkımda Bina Kısmen Çöktü: Çocuklar Son Anda Kurtuldu

Beylikdüzü'nde Yıkımda Bina Kısmen Çöktü: Çocuklar Son Anda Kurtuldu

Gürpınar Mahallesi'nde panik anları

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.30 sıralarında Gürpınar Mahallesi Yücel Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında site içerisinde bulunan 10 katlı bina'nın yıkımına başlandı. Yıkım esnasında bina aniden kısmen çöktü ve çevrede büyük panik yaşandı.

Yıkım çalışmalarını izleyen çocuklar ve vatandaşlar koşarak enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde yıkım sırasında bina kısmen çöktü...Çocuklar son anda böyle kurtuldu

Beylikdüzü'nde yıkım sırasında bina kısmen çöktü...Çocuklar son anda böyle kurtuldu

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

