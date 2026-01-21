Beyoğlu'nda 4 Katlı İş Yerinin Çatısında Yangın — Kontrol Altında

Beyoğlu Fatih Sultan Minberi Caddesi'nde saat 23:30'da çıkan çatı yangını itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; ölen ya da yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 00:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 00:42
Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Akşam saatlerinde Beyoğlu Fatih Sultan Minberi Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatısından dumanlar yükseldi. Saat 23:30 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma işlemleri ile tamamen söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak yangının bulunduğu çift şeritli yolu trafikte kapattı.

Konuya ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

