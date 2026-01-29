Beyoğlu'nda Otel Yangını: Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki 4 katlı otelde zemin kattaki elektrik aksamından çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi otel çalışanları tarafından kurtarıldı; itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:21
Olay

Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe neden oldu. Olay, 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kattaki elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman otel içinde etkili oldu.

Bu sırada mahsur kalan 3 kişi, hızlı davranan otel çalışanları tarafından kurtarıldı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

