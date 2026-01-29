Beyoğlu'nda Otel Yangını: Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

Olay

Beyoğlu'nda bir otelde çıkan yangın, gece saatlerinde paniğe neden oldu. Olay, 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle zemin kattaki elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman otel içinde etkili oldu.

Bu sırada mahsur kalan 3 kişi, hızlı davranan otel çalışanları tarafından kurtarıldı.

Müdahale

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

