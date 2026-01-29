Gebze'de Kebapçıya Silahlı Saldırı: Bir Şüpheli Daha Tutuklandı

Gebze'de kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda biri daha tutuklandı; olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi. İki kişi yaralandı, 19 mermi çekirdeği bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 23:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:20
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, müşterilerin bulunduğu bir kebapçıya gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin bir şüpheli daha yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 3’e yükseldi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, 15 Ocak günü saat 22.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. Saldırganlar, hafif ticari araçla olay yerine gelerek, içeride müşteriler bulunduğu sırada iş yeri ile ateş açtı.

Saldırıda M.C.A. ve M.C.P. isimli 2 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılar ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçtı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 19 adet mermi çekirdeği bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaya karıştıkları tespit edilen S.B. ve T.Y. yakalanarak, 19 Şubat tarihinde sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

Yeni Gelişme

Bugün ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince olaya karıştığı tespit edilen M.H.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet birimleri soruşturmayı sürdürüyor.

