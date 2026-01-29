Düzce'de Strafor Fabrika Yangını Havadan Dronla Görüntülendi

Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede fabrikayı ve çevresindeki strafor malzemelerini sardı.

Müdahale ve trafik önlemleri

Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezinin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviyeD-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Havadan görüntüler

Yangının sürdüğü fabrika, geceyi aydınlatan alevlerin büyüklüğüyle dron kamerasına yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde alevlerin yoğunluğu ve yangınla mücadelenin zorluğu dikkat çekiyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE’DE ALEV ALEV YANAN STRAFOR ÜRETİM FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN HAVADAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ. RÜZGARIN DA ETKİLİ OLDUĞU BÖLGEDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR.