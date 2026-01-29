Düzce'de Strafor Fabrika Yangını Havadan Dronla Görüntülendi

Düzce Doğanlı'daki strafor fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı; D-100 karayolu çift yön trafiğe kapatıldı ve yangın dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:59
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 23:02
Düzce Doğanlı mevkisi D-100 karayolu kenarında bulunan ve strafor üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede fabrikayı ve çevresindeki strafor malzemelerini sardı.

Müdahale ve trafik önlemleri

Etkisini arttıran rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması zorlaşırken, bölgeye Düzce merkezinin yanı sıra ilçelerden de itfaiye ekipleri takviyeD-100 karayolunun Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Havadan görüntüler

Yangının sürdüğü fabrika, geceyi aydınlatan alevlerin büyüklüğüyle dron kamerasına yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde alevlerin yoğunluğu ve yangınla mücadelenin zorluğu dikkat çekiyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

