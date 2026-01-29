Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında

Yalova'da 5 katlı binanın çatı katında yakılan mangal kıvılcımları yangın çıkardı; itfaiye ekipleri müdahale etti, mangal yakan şahıs gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:52
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:52
Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında

Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında

Olayın Detayları

Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairenin terasında yakılan mangaldan çıkan kıvılcımlar, çatı katında yangına neden oldu.

Alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. Çınarcık, Teşvikiye ve Yalova itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olayla ilgili olarak, mangal yakan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

YALOVA’DA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YAKILAN MANGALDAN DOLAYI ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

YALOVA’DA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YAKILAN MANGALDAN DOLAYI ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

YALOVA’DA 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDA YAKILAN MANGALDAN DOLAYI ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Atakum'da Gasp Edilen Telefonla Dudak Dolgusu Yaptıran 2 Kadın Yakalandı
2
Batman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Denizli'de Fırtına Nedeniyle Motorlu Kurye Trafiğe Çıkışı Durduruldu
4
Mustafakemalpaşa'da otoyolda can pazarı: Tır 3 araca çarptı, 8 yaralı
5
Beyoğlu'da Otel Yangını: 3 Kişi ve Bir Köpek Kurtarıldı
6
Düzce'de Strafor Fabrikası Yangını 2.5 Saatte Söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları