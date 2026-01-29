Yalova'da çatı katı mangal yangını: Şahıs gözaltında
Olayın Detayları
Karpuzdere Mahallesi Teşvikiye Caddesi Şadırvan Sitesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairenin terasında yakılan mangaldan çıkan kıvılcımlar, çatı katında yangına neden oldu.
Alevler kısa sürede büyüyerek dairenin tamamına yayıldı. Çınarcık, Teşvikiye ve Yalova itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Olayla ilgili olarak, mangal yakan şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
