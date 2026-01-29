İzmir’de Sağanak ve Fırtına Hayatı Felç Etti: Sel Suları Araçları Sürükledi

İzmir’de gün boyu etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına, akşam saatlerinde şiddetini artırarak kentte hayatı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç sular altında kaldı ve ulaşımda büyük aksamalar yaşandı.

Etkilenen bölgeler

Yağış ve fırtına özellikle Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde yoğun hissedildi. Buca'ya bağlı Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde meydana gelen selde park halindeki araçlar su altında kalırken, seyir halindeki sürücüler yollarda mahsur kaldı.

Sel sularına kapılan bir motosiklet sürücüsünün yaralandığı, akıntıya kapılan bir yayanın ise polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldığı bildirildi.

Ulaşım ve altyapı

Konak ilçesinde rögarların taşması sonucu ana arterlerde büyük su birikintileri oluştu. Kemalpaşa'da da sel suları otomobilleri sürükleyerek maddi hasara yol açtı. Kent genelinde trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

Yıldırım ve su kesintisi

Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi nedeniyle kentin geniş bir bölümünde su kesintisi meydana geldi. Arıza sonucunda Buca, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde sular kesilirken; Karabağlar, Gaziemir, Konak ve Balçova ilçelerine akşam saatlerinde yeniden su verilmeye başlandığı bildirildi.

Müdahale ve çalışmalar

İtfaiye, polis ve belediye ekipleri başta olmak üzere ilgili birimlerin tahliye ve onarım çalışmaları kent genelinde devam ediyor. Yetkililer, vatandaşlara tedbirli olmaları ve güncel duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

