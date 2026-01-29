Ataşehir'de fırtına: Barajyolu Caddesi'nde ağaç devrildi

Olay ve müdahale

İstanbul Ataşehir’de etkili olan fırtına sonucu Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bir ağaç devrildi. Olay, çevrede panik yarattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen ağaç, bir restoranın tente kısmına zarar verirken, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine isabet etti.

Araçta hafif çaplı maddi hasar meydana geldi; araç sahibi olay yerine gelerek otomobilini güvenli bir bölgeye çekti. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Barajyolu Caddesi devrilme nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. İtfaiye ve belediyeye bağlı ekiplerin ağacı kaldırma çalışmalarının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

