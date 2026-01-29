Murat Sancak Ev Hapsiyle Tahliye Edildi: Bahis ve Şike Soruşturması

Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, bahis ve şike soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanmış; adli kontrol olarak ev hapsiyle tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 22:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:43
Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, futbol dünyasında yürütülen bahis oynama ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu şahıslar hakkında incelemeler sürüyor. Soruşturmanın detayları ve diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Tutuklama ve tahliye kararı

Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Sancak hakkında, mahkeme tarafından getirilen adli kontrol hükümleri çerçevesinde ev hapsi uygulanarak tahliyesine karar verildi. Kararın ardından soruşturma süreci yetkili merciler tarafından takip edilmeye devam edecek.

Gelişmeler yakından takip ediliyor; soruşturmayla ilgili resmi açıklamalar ve yeni adımlarla ilgili bilgiler kamuoyuna bildirilecektir.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

