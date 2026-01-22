Beytüşşebap'ta Kaymakamlıktan Cevizağaç Köyüne Yakacak Desteği

Beytüşşebap'ta Kaymakamlık Cevizağaç Köyüne Hızlı Müdahale Etti

Karla mücadele yoğun tempoyla devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren zorlu kış koşullarında, yakacakları biten köylülerin yardımına Beytüşşebap Kaymakamlığı yetişti.

İlçede kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede, karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamak için yolları açıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cevizağaç köyünde yakacakları kalmadığı bildirilen köylüler için kaymakamlık harekete geçti ve kömür ile kuru odun temin edildi.

Köylülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yollar açıldıktan sonra malzemeler kepçelerle köylere taşındı. İlçedeki karla mücadele çalışmaları genel çapta devam ederken, çığ düşen yollardaki çalışmalar da gece geç saatlere kadar sürdü.

Beytüşşebap merkez ve kırsalında yürütülen çalışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

