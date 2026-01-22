Beytüşşebap'ta Kaymakamlıktan Cevizağaç Köyüne Yakacak Desteği

Beytüşşebap Kaymakamlığı, yakacakları biten Cevizağaç köylülerine kömür ve kuru odun gönderdi; karla mücadele ve yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:53
Beytüşşebap'ta Kaymakamlıktan Cevizağaç Köyüne Yakacak Desteği

Beytüşşebap'ta Kaymakamlık Cevizağaç Köyüne Hızlı Müdahale Etti

Karla mücadele yoğun tempoyla devam ediyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren zorlu kış koşullarında, yakacakları biten köylülerin yardımına Beytüşşebap Kaymakamlığı yetişti.

İlçede kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede, karla mücadele timleri gece gündüz çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamak için yolları açıyor.

Edinilen bilgiye göre, Cevizağaç köyünde yakacakları kalmadığı bildirilen köylüler için kaymakamlık harekete geçti ve kömür ile kuru odun temin edildi.

Köylülerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yollar açıldıktan sonra malzemeler kepçelerle köylere taşındı. İlçedeki karla mücadele çalışmaları genel çapta devam ederken, çığ düşen yollardaki çalışmalar da gece geç saatlere kadar sürdü.

Beytüşşebap merkez ve kırsalında yürütülen çalışmaların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

ŞIRNAK'TA KIŞ ÇETİN GEÇİYOR. YAYLA KÖYLERİNDE KALAN VATANDAŞIN İMDADINA EKİPLER YETİŞTİ....





Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

