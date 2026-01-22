Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Tır Lastiği Patladı: Yaralı Yok

Düzce Anadolu Otoyolu Gümüşova Yeşilyayla mevkiinde tırın sol ön lastiği gece patladı; bariyere çarpan araçta şans eseri yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:56
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda tır bariyere çarptı

DÜZCE (İHA)

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova İlçesi Yeşilyayla mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki bir tırın ani bir arıza sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarpması çevrede korku yarattı.

A.Ü. yönetimindeki 31 ADM 786 plakalı tırın, ilerlediği esnada sol ön lastiğinin patlaması sonucu sol bariyere çarparak durduğu belirtildi.

Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerindeki çalışmaların ardından tırın kaldırılmasıyla birlikte yol normale döndü.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

