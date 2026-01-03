DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.861.878,2 -0,15%

Bilecik'te Araç Yangını Söndürüldü — 11 DN 087 Hasar Gördü

Bilecik İstasyon Mahallesi'nde Erol Y.'ye ait 11 DN 087 plakalı otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:31
Bilecik'te Araç Yangını Söndürüldü — 11 DN 087 Hasar Gördü

Bilecik'te Araç Yangını Söndürüldü — 11 DN 087 Hasar Gördü

Olay

Olay; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erol Y.'ye ait 11 DN 087 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü araca ilk müdahaleyi kendisi yaparken, kısa sürede dumanlar alevlere dönüştü.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye gelen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

BİLECİK'TE BİR ARACIN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

BİLECİK'TE BİR ARACIN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı
4
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
5
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
6
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları