Bilecik'te Araç Yangını Söndürüldü — 11 DN 087 Hasar Gördü

Olay

Olay; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erol Y.'ye ait 11 DN 087 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü araca ilk müdahaleyi kendisi yaparken, kısa sürede dumanlar alevlere dönüştü.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye gelen Bilecik Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Olay sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

