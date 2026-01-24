Bilecik’te 'Avcı Projesi' operasyonda 3 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bilecik’te yürütülen Avcı Projesi çalışmaları kapsamında, hırsızlık suçundan hüküm giymiş bir kişi yakalandı. Operasyonu Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi.
Operasyon detayları
Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Kınık köyü mevkiinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen faaliyet sırasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emin Ş. tespit edildi.
UYAP üzerinden yapılan sorgulamada Emin Ş.'nin 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Gözaltı ve teslim
Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
