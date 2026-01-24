Bilecik’te 'Avcı Projesi' operasyonda 3 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te Avcı Projesi kapsamında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Emin Ş. yakalandı ve Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:13
Bilecik’te 'Avcı Projesi' operasyonda 3 yıl 9 ay hapisle aranan şahıs yakalandı

Bilecik’te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bilecik’te yürütülen Avcı Projesi çalışmaları kapsamında, hırsızlık suçundan hüküm giymiş bir kişi yakalandı. Operasyonu Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi.

Operasyon detayları

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Kınık köyü mevkiinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen faaliyet sırasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emin Ş. tespit edildi.

UYAP üzerinden yapılan sorgulamada Emin Ş.'nin 3 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltı ve teslim

Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BİLECİK’TE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama
3
Siverek’te doğalgaz faciası ucuz atlatıldı: 13 kişi zehirlendi
4
Bursa'da Çatıda İntihar Girişimi: Eşiyle Tartıştı
5
Sungurlu'da İtfaiyeye Yol Vermeyen Sürücü Kamerada
6
Çorlu'da 'Karagöz' Peşini Bırakmıyor: Çarşıdan Pazara Sadık Köpek
7
Antalya Zeytinköy'te Huzur Sağlandı: Camlara 'Uyuşturucu Satışı Yoktur' Notu Asıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları