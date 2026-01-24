Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışma: Otomobil Hurdaya Döndü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar Dinar'da tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü; sürücü dahil 5 kişi yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:52
Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışma: Otomobil Hurdaya Döndü, 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışma: Otomobil Hurdaya Döndü, 5 Yaralı

Dinar Akçin köyü yakınlarında kaza

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Akçin köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu araç hurdaya döndü ve 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 33 AHC 348 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki 20 GP 414 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilde sürücü ile birlikte M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı.

Hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı ve ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'DA TIRLA ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE 5 KİŞİ YARALANDI.

AFYONKARAHİSAR'DA TIRLA ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE 5 KİŞİ YARALANDI.

AFYONKARAHİSAR'DA TIRLA ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE 5 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: Litrelerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi
2
Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
3
Edirne'de çukur isyanı: 'Yollar yapılmazsa canımızdan olacağız'
4
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
5
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
6
Rusya’dan Ukrayna’ya 370’den Fazla Dron ve 21 Tip Füzeyle Gecelik Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları