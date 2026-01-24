Afyonkarahisar'da Tırla Çarpışma: Otomobil Hurdaya Döndü, 5 Yaralı

Dinar Akçin köyü yakınlarında kaza

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Akçin köyü yakınlarında meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu araç hurdaya döndü ve 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 33 AHC 348 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki 20 GP 414 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve şarampole devrilen otomobilde sürücü ile birlikte M.K. (65), Ö.K. (34), S.B.K. (12) ve K.K. (5) yaralandı.

Hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarıldı ve ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

