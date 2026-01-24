Edirne'de Trakya Birlik Kavşağı'nda Araç Yangını Trafiği Kilitledi

Kısa sürede yükselen alevler çevrede paniğe yol açtı

Edirne merkez Zübeyde Hanım Caddesi Trakya Birlik kavşağı'nda sabah saatlerinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler ve yoğun duman, çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa zamanda müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sırasında 22 AEB 475 plakalı araçta ciddi maddi hasar meydana geldi; can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle kavşakta trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerce inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

KAVŞAKTA ALEVLİ ANLAR, TRAFİK KİLİTLENDİ