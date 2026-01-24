Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım yaşamını yitirdi. Olay anı ve sonrasına ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza ve müdahale

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yolcu otobüsünün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otobüsün altından yaptıkları müdahale sonucu sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olay nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Görüntüler

Kaza anı ve sonrası, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerde, otobüsün altına sıkışan sürücünün kurtarılmayı beklediği anlar yer alıyor. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen bu görüntüler, hem kazanın boyutunu hem de olay anındaki müdahaleyi gözler önüne seriyor.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR'DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ. KAZA SONRASINDA YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.