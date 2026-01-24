Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti

Başakşehir Güvercintepe'de Ahmet Yasevi Caddesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:16
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım yaşamını yitirdi. Olay anı ve sonrasına ilişkin görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza ve müdahale

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir yolcu otobüsünün altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otobüsün altından yaptıkları müdahale sonucu sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olay nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Görüntüler

Kaza anı ve sonrası, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kayda alındı. Görüntülerde, otobüsün altına sıkışan sürücünün kurtarılmayı beklediği anlar yer alıyor. Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen bu görüntüler, hem kazanın boyutunu hem de olay anındaki müdahaleyi gözler önüne seriyor.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR'DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR'DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ. KAZA SONRASINDA YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

İSTANBUL'UN BAŞAKŞEHİR'DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çayırova’da Kaybolan 70 Yaşındaki Adam Denizli Göleti’nde Sağ Bulundu
2
Bahçelievler’de Polyester Fabrikasında Korkutan Yangın
3
Gaziantep'te Kezzap Dehşeti: Eski Eşi Başına Kezzap Döktü, Kadın Ağır Yaralı
4
Antalya Aksu’da 3 Yaşındaki Berra Tahliye Kanalına Düşerek Yaşamını Yitirdi
5
Çorlu’da abart egzozlu otomobile 11 bin lira ceza
6
Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede
7
Şanlıurfa'da Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları