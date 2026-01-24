Mersin Silifke’de Drift Yapan Sürücüye 58 bin 217 TL Ceza

Silifke’de drift yapan D.C.’ye 2918 Sayılı Kanun kapsamında 58 bin 217 TL ceza kesildi; ehliyete el konuldu, araç trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:43
Jandarma ekipleri trafik güvenliğini sağlamak için soruşturma başlattı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir sürücünün drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi. Olay üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yapılan inceleme sonucu drift yapan aracın sürücüsünün D.C. olduğu tespit edilerek yakalandı. Sürücü hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan işlem başlatıldı.

İnceleme sonucunda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca D.C.’nin sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

Jandarma yetkilileri, Mersin genelinde trafik güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla denetim ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

