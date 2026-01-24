Sungurlu'da İtfaiye Aracına Yol Vermeyen Sürücü Kamerada

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, sıkışmalı trafik kazasına müdahale için yola çıkan Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibine yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsünün davranışı cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, ekipler olay yerine hızlı müdahale için ilerlerken araç içinden anons yapıldı ve sirene rağmen sürücü sağ şeride geçmeleri için uyarılmasına yanıt vermedi. Bunun üzerine itfaiye aracı, uyarılara rağmen sürücünün sol şeritten ilerlemeye devam etmesiyle manevra sıkıntısı yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle manevra alanının kısıtlı olması ve itfaiye aracının genişliği sebebiyle orta şeritten ilerleyememesi, ekibin geçişini geciktirdi. Bir süre sonra sağ şeridin boşalmasıyla itfaiye aracı hafif ticari aracı geçerek müdahaleye devam etti.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

(MCK-MK)

