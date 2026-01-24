Sungurlu'da İtfaiye Aracına Yol Vermeyen Sürücü Kamerada

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, sıkışmalı kaza müdahalesine giden itfaiye aracına yol vermeyen hafif ticari aracın davranışı cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:17
Sungurlu'da İtfaiye Aracına Yol Vermeyen Sürücü Kamerada

Sungurlu'da İtfaiye Aracına Yol Vermeyen Sürücü Kamerada

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, sıkışmalı trafik kazasına müdahale için yola çıkan Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibine yol vermeyen hafif ticari araç sürücüsünün davranışı cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, ekipler olay yerine hızlı müdahale için ilerlerken araç içinden anons yapıldı ve sirene rağmen sürücü sağ şeride geçmeleri için uyarılmasına yanıt vermedi. Bunun üzerine itfaiye aracı, uyarılara rağmen sürücünün sol şeritten ilerlemeye devam etmesiyle manevra sıkıntısı yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle manevra alanının kısıtlı olması ve itfaiye aracının genişliği sebebiyle orta şeritten ilerleyememesi, ekibin geçişini geciktirdi. Bir süre sonra sağ şeridin boşalmasıyla itfaiye aracı hafif ticari aracı geçerek müdahaleye devam etti.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

(MCK-MK)

Saniyelerle yarışan itfaiye aracına yol vermedi: O anlar kamerada

Saniyelerle yarışan itfaiye aracına yol vermedi: O anlar kamerada

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de tarihî uyuşturucu operasyonu: 654 tutuklama
2
Konya Ereğli'de Petrol Soygunu: 13 Bin Lira Çalan 2 Şüpheli Tutuklandı
3
Mersin Silifke'de Fırtına 'Göktuğ' Gezi Teknesini Batırdı
4
Gaziantep'te iş yeri yangını: 2'si ağır 6 kişi dumandan etkilendi
5
Kütahya'da Gündüz Bisiklet Hırsızlığı Apartman Kamerasında
6
Eyüpsultan'da İBB'ye Bağlı Kreşte İddia: Çocuk Darp ve Cinsel İstismarı Anlattı
7
Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları