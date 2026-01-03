DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.861.878,2 -0,15%

Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde çöp konteynırı yanına bırakılan eşya ve yatak alev aldı; alevler soğuk ve karşı rüzgarla kendi kendine söndü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:36
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı

Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı

Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde kısa süreli yangın

Bilecik'te bir çöp konteynırı yanında bırakılan eşyalar alev aldı.

Olay; Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerindeki bir çöp konteynırın yanına bırakılan eski eşya ve yatak benzeri ürünler bir anda alev aldı.

Alevleri gören vatandaşlar, çöp konteynırlarının yanına mahalle sakinlerinin yanıcı bir şey bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundular.

Alevler, soğuk ve karşı havanın etkisiyle kendi kendine söndü.

ÇÖP KONTEYNIRI YANINA BIRAKILAN EŞYALAR ALEV ALDI

ÇÖP KONTEYNIRI YANINA BIRAKILAN EŞYALAR ALEV ALDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
2
İzmir'de Anne Cinayeti: Kan Lekesi Oğlunu Ele Verdi
3
Düzce'de 143 Parça Tarihi Eser 120 Bin Dolara Satılmak İsterken Yakalandı
4
Batman’da UMKE, zorlu kışta 4 yaşındaki Veysel Efe’yi kurtardı
5
Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
6
Bucak'ta Trafo Yangını Korkuttu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları