Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı

Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde çöp konteynırı yanına bırakılan eşya ve yatak alev aldı; alevler soğuk ve karşı rüzgarla kendi kendine söndü.