Bilecik'te Çöp Konteynırı Yanına Bırakılan Eşyalar Alev Aldı
Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde kısa süreli yangın
Bilecik'te bir çöp konteynırı yanında bırakılan eşyalar alev aldı.
Olay; Bahçelievler Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerindeki bir çöp konteynırın yanına bırakılan eski eşya ve yatak benzeri ürünler bir anda alev aldı.
Alevleri gören vatandaşlar, çöp konteynırlarının yanına mahalle sakinlerinin yanıcı bir şey bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundular.
Alevler, soğuk ve karşı havanın etkisiyle kendi kendine söndü.
