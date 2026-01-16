Bilecik'te 'Jandarma' Dolandırıcılığı: 500 Bin TL Vurgun

Kendisini jandarma olarak tanıtarak M.E. ve N.E.'yi 500 bin TL dolandıran S.K., Asayiş ekiplerince Eskişehir'de yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 18:14
Asayiş Şube ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli Eskişehir'de yakalandı

Bilecik'te kendisini jandarma personeli olarak tanıtan bir zanlı, M.E. ve N.E. isimli vatandaşlara "Adınız suça karıştı, altınlarınızı kontrol etmemiz gerekli" yalanını söyleyerek toplam 500 bin TL değerinde vurgun yaptı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının S.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin suçu işledikten sonra Bursa ve Eskişehir illerine geçtiği belirlendi.

Asayiş Şube ekipleri, yapılan planlı uygulama sırasında şüpheliyi Eskişehir'de yakaladı. Üzerinde yapılan aramada Türk Lirası, banka kartları ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

