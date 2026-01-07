Büyükçekmece Adli Emanet Soygunu: Altınlar Paraya Çevrilip Galeri Açıldı

Büyükçekmece Adli Emanet Bürosu'ndan çalınan yaklaşık 25 kg altın paraya çevrilip galeri kuruldu. Firari memur Erdal Timurtaş ve 16 şüpheliyle yürütülen soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:02
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:03
Soruşturmada yeni görüntüler ve detaylar

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan çalındığı tespit edilen ziynet eşyalarına ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni detaylar ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemede, soygunun planlı şekilde gerçekleştirildiğine dair bulgular üzerinde duruluyor.

1 Aralık 2025 tarihinde ortaya çıkan kayıp bildiriminde, emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş uzun süredir işe gelmediği için durumu Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmişti. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının eksik olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında zimmet görevlileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Elde edilen tespitlere göre Erdal Timurtaş ile ailesinin 19 Kasım 2025 tarihinde saat 08.22 civarında İngiltere'ye kaçtığı belirlenirken, diğer şüpheli Kemal D. yakalanarak tutuklandı.

Güvenlik kameraları ve teslim anı

Savcılığın incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, Erdal Timurtaş'ın içi siyah poşetlerle dolu bir alışveriş arabasını adliyeden çıkardığı ve daha sonra adliyenin karşısındaki meydana yöneldiği anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, Timurtaş'ın adliyenin önüne gelen lüks bir aracın içindeki iki kadına, içinde nakde çevrildiği değerlendirilen çantayı teslim ettiği ve araca el sallayıp uzaklaştığı anlar da kayda geçti.

Paraya çevrilen altınlarla galeri açılmış

Soruşturma bulgularına göre çalınan altınların bir kısmı paraya çevrilerek otomobil galerisi açıldı. Galeriye düzenlenen operasyonlarda toplam 16 araca el konuldu. Ayrıca firari memur Erdal Timurtaş'ın tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir konuldu.

Yürütülen operasyonlarda tutuklu şüpheli sayısı 16'ya yükselirken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayın organize şekilde gerçekleşmiş olma ihtimalini değerlendirmeye devam ediyor.

Azmettirici iddiası ve Ağrı bağlantısı

İncelemeler sonucunda soygunun başında Celali M.S. adlı bir şahsın olduğu, Erdal Timurtaş'ı azmettirdiği ve şahsın terör örgütü bağlantılı olabileceği iddia edildi. Celali M.S.'nin Ağrı Doğubeyazıt'ta saklandığı ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı bildirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğini açıkladı.

