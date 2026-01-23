Bilecik'te Kadına Karşı Tehditten Aranan Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Bilecik'te, merkez ilçeye bağlı Taşçılar köyü mevkiinde kadına karşı tehdit suçundan aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ve aranan şahısların yakalanmasını hedefleyen "Avcı Projesi" çalışmaları sırasında Kadir F. tespit edildi. Yapılan araştırmada şahsın kadına karşı tehdit suçundan arandığı ve hakkında 225 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

İşlemler ve Teslim

Gözaltına alınan şahısın işlemleri tamamlandıktan sonra teslim edilmek üzere Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

