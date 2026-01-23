Kahramanmaraş’ta 5 Günlük Bebeğe Şiddet: Hemşire H.D.B. İçin Tutuklama Kararı

Kahramanmaraş'ta tedavi gören 5 günlük Deniz bebeğe şiddet iddiasıyla görüntüleri çıkan hemşire H.D.B. hakkında tutuklama kararı verildi, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:57
Kahramanmaraş’ta yaşanan olayda, hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğe yönelik şiddet iddiaları kamuoyunu sarstı. Soruşturma sürecinde ortaya çıkan görüntülerde, bebeğe şiddet uyguladığı ileri sürülen hemşireye ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Soruşturmanın başlangıcı ve görüntüler

Soruşturma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesinde 26 Mayıs 2021 tarihinde tedavi gören Deniz adlı 5 günlük bebeğe yönelik şiddet iddiaları üzerine başlatıldı. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından, H.D.B. adlı hemşirenin bebeği darbetme anına ait olduğu öne sürülen görüntüler basına ve kamuoyuna yansıdı.

Duruşma ve mahkeme kararı

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki ailenin avukatı şikayetlerinin sürdüğünü belirterek sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, uygulanan adli kontrol tedbirinin yetersiz olduğuna hükmederek H.D.B. hakkında tutuklama kararı verdi.

Arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi

Hakkında tutuklama kararı bulunan hemşire H.D.B.nin yakalanması için güvenlik birimleri tarafından çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç titizlikle sürdürülüyor.

