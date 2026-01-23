Menteşe'deki Hurda Hırsızları Balıkesir'de Yakalandı

Bayır Sanayi Sitesi'nde güvenlik kamerası kaydı ve jandarma operasyonu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Bayır Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden hurda malzeme çalındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada iki şüpheli yakalandı.

Olay, sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi iş yerindeki hurdaları çalarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 20 bin liralık hurdaların çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yeri sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede güvenlik kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Güvenlik kayıtları ve yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen E.Y. ile A.Ö., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Balıkesir'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

