Ünye'de Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı: Araç Küle Döndü

Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi, Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fatsa ilçesinde inşaat mühendisi olan Bekir Y., Erzurum'a gitmek üzere yola çıktı. Ünye'de bir arkadaşını almak için Irmak Caddesi'ne giriş yapan Bekir Y.'nin kullandığı 52 BK 087 plakalı kamyonetin sol teker bölümü aniden alev aldı.

Aracın alt kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü Bekir Y., aracı durdurarak kendi güvenliği için hemen dışarı çıktı.

Müdahale ve Sonuç

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesine rağmen alevler kısa sürede aracı sardı ve kamyonet demir yığınına döndü.

Yangın tamamen söndürüldükten ve soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamyonetin kullanılamaz olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

