Kahramanmaraş'ta Jandarmadan Yolda Mahsur Kalanlara Kar Yardımı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, yoğun kar nedeniyle Adıyaman-Kahramanmaraş, Göksun-Kayseri ve Gaziantep-Kahramanmaraş yollarında mahsur kalanlara yiyecek ve içecek sağladı.

Yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Kahramanmaraş, Göksun-Kayseri ve Gaziantep-Kahramanmaraş karayollarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.

Ekipler, zorlu kış koşullarında yolda kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamaması için sahada yoğun çaba gösterdi. Müdahale kapsamında vatandaşlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Jandarma ve Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirilen destek çalışmalarıyla, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği risklerin azaltılması hedeflendi. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

