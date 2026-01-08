Bilecik'te Kapalı Pazarda Dolandırıcılık Uyarısı

Pazarda bilgilendirme ve broşür dağıtımı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda alışveriş yapan vatandaşlara yönelik kapsamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında pazardaki vatandaşlara dolandırıcılık çeşitleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve genel güvenlik konularında ayrıntılı bilgiler verildi ve hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Ekipler, özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise şu değerlendirmeyi yaptı: 'Toplum olarak bilinçlenmek, birlikte daha güvenli bir yaşam için en güçlü adımımızdır'.

