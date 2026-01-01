DOLAR
Bilecik'te Kar Yağışı: 35 CGA 725 Plakalı Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te kar yağışında kayan 35 CGA 725 plakalı tır Kepirler Köyü mevkiinde devrildi; sürücü Ali B. yaralandı, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:04
Olayın Detayları

Kazanın meydana geldiği yer: Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu, Kepirler Köyü mevkii.

Sabah saatlerinde Yenişehir istikametine seyir halinde olan 35 CGA 725 plakalı tırın sürücüsü Ali B., yoğun kar yağışı nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kayan araç kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali B. yaralandı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

