Bilecik'te Kar Yağışı: 35 CGA 725 Plakalı Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Olayın Detayları
Kazanın meydana geldiği yer: Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu, Kepirler Köyü mevkii.
Sabah saatlerinde Yenişehir istikametine seyir halinde olan 35 CGA 725 plakalı tırın sürücüsü Ali B., yoğun kar yağışı nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayan araç kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali B. yaralandı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
