Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği meslektaşını vurdu

Olayın Detayları

Olay, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis memuru S.Y., eski eşi A.Ç. ile evlenen ve ilk eşini ve çocuğunu görmek için Bilecik'e gelen polis memuru H.Ç.'yi tabancayla sol bacağından vurarak yaraladı.

Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeyi jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren S.Y.'nin Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli olduğu; yaralanan H.Ç.'nin ise Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

