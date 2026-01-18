Zonguldak’ta Kayıp Adliye Personeli Mustafa Uçar İçin Geniş Arama

Zonguldak’ta kayıp adliye personeli için seferberlik

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sinderli köyünde sabah saatlerinde evden "Ava gidiyorum" diyerek ayrılan Mustafa Uçar (31) akşam saatlerine kadar dönmedi. Ailesinin ulaşamaması üzerine durum, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Jandarma ekiplerinin ilk tarama çalışmaları sonuç vermeyince, bölgeye Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları, Uçar’ın ikamet ettiği Sinderli köyü çevresindeki sarp ve ormanlık arazide yoğunlaştırıldı.

Çalışmalara jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler katılıyor. Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

Havadan destek ve teknik imkanlar

Aramalarda ayrıca termal kameralı dronlar ile havadan tarama gerçekleştiriliyor. Uçar’ın Karadeniz Ereğli Adliyesi’ndeki görevi güvenlik görevlisi olarak kayıtlarda yer alıyor.

