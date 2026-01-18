Zonguldak’ta Kayıp Adliye Personeli Mustafa Uçar İçin Geniş Arama

Alaplı Sinderli'de sabah ava çıkan Karadeniz Ereğli Adliyesi güvenlik görevlisi Mustafa Uçar kayıp; jandarma ve AFAD ormanlık alanda arama başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:18
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:30
Zonguldak’ta Kayıp Adliye Personeli Mustafa Uçar İçin Geniş Arama

Zonguldak’ta kayıp adliye personeli için seferberlik

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sinderli köyünde sabah saatlerinde evden "Ava gidiyorum" diyerek ayrılan Mustafa Uçar (31) akşam saatlerine kadar dönmedi. Ailesinin ulaşamaması üzerine durum, Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirildi.

Arama çalışmaları sürüyor

Jandarma ekiplerinin ilk tarama çalışmaları sonuç vermeyince, bölgeye Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları, Uçar’ın ikamet ettiği Sinderli köyü çevresindeki sarp ve ormanlık arazide yoğunlaştırıldı.

Çalışmalara jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler katılıyor. Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.

Havadan destek ve teknik imkanlar

Aramalarda ayrıca termal kameralı dronlar ile havadan tarama gerçekleştiriliyor. Uçar’ın Karadeniz Ereğli Adliyesi’ndeki görevi güvenlik görevlisi olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

