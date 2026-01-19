Bilecik'te Polis Memuru Eski Eşinin Evlendiği Polis Memurunu Vurdu — Tutuklandı

Bilecik'te eski eşiyle tartışan polis memuru S.Y., çocuğunu görmek için geldiği sırada H.Ç.'yi bacağından vurarak yaraladı; S.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 22:08
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 22:08
Bilecik'te Polis Memuru Eski Eşinin Evlendiği Polis Memurunu Vurdu — Tutuklandı

Bilecik'te Polis Memuru Eski Eşinin Evlendiği Polis Memurunu Vurdu — Tutuklandı

Olayın Özeti

Bilecik'te meydana gelen olayda, eski eşiyle tartışan bir polis memuru silahla yaralama eylemi gerçekleştirdi. Olay sonrası şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesinde gerçekleşti. Polis memuru S.Y., yine kendisi gibi polis olan eski eşi A.Ç.'den olan çocuğunu görmek için Bilecik'e geldiği sırada yaşanan görüşme esnasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında eski eşinin kocası olan polis memuru H.Ç., tabancayla sol bacağından vurarak yaralandı. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Bu sabah, yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

