Bilecik'te Şarampole Uçan Otomobil: 3 Yaralı (26 GB 701)

Bilecik'te Şarampole Uçan Otomobil: 3 Yaralı

Kaza Söğüt - Çaltı köyü girişinde meydana geldi

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolü kaybeden bir otomobil şarampole uçtu ve kazada üç kişi yaralandı.

Olay, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 26 GB 701 plakalı otomobili Söğüt istikametinden Çaltı köyü yönüne götüren sürücü Egemen K., kaygan yol nedeniyle aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Egemen K. ile araçta yolcu olarak bulunan Cemal G. ve Emre F. yaralandı. Yaralılara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Söğüt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

