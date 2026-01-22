Bilecik’te yağışta kaza: Kontrolden çıkan otomobil takla attı, 2 yaralı
Bozüyük - İçköy mevkii
Bilecik’in Bozüyük ilçesi İçköy mevkiinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı.
Köyden ilçe merkezine seyir halindeki 16 R 4902 plakalı otomobilin sürücüsü Nihat B., yolun kaygan olması nedeniyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak yolun sağ kısmında bulunan toprak alana devrildi.
Meydana gelen trafik kazasında sürücü Nihat B. ile araçtaki yolcu Y. B. (11) yaralandı. Yaralılara olay yerindeki acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar daha sonra Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI; 2 YARALI