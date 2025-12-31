DOLAR
Bilecik'te Yılbaşı Öncesi Sahte ve Kaçak Alkol Denetimi — 15 İşletme İncelendi

Bilecik'te Kaçakçılık Şube ekipleri yılbaşı öncesi 15 işletmede bandrol ve barkod kontrolü yaparak sahte ve kaçak alkole karşı denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:53
Bilecik'te yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, yılbaşı öncesinde halk sağlığını korumak ve kaçak ile sahte alkollü içki riskini azaltmak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimi yürüten birim, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri oldu. Çalışma kapsamında alkollü içki satışı yapılan işletmeler mercek altına alındı ve ürünlerin yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

Ekipler, 15 işletmede bandrol ve barkod kontrolleri yaparak piyasa sürülen ürünlerin kayıt ve etiket bilgilerinin doğruluğunu denetledi. Denetimlerin amacı, toplumda erişilebilirliğin azaltılması ve halk sağlığının korunması olarak açıklandı.

Yetkili açıklaması

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener "Yılbaşı öncesi benzer denetimlerimiz artarak devam edecek vatandaşlarımızın sahte ve kaçak alkollü içkilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

